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Бесплатный мастер-класс «Вышивка по трикотажу» прошел в Марьино

24.01.2017  22:15

Участников мастер-класса в детском клубе «Подросток» в Марьино научили вышивке по трикотажу, сообщает пресс-служба управы района.

В субботу, 21 января, для всех желающих в Марьино прошло бесплатное обучающее занятие «Вышивка по трикотажу». Его организовало руководство детского клуба «Подросток» на Подольской улице.

«На этот раз мы предложим участникам мастер-класса освоить вышивку по трикотажу. Этот полезный навык поможет в повседневной жизни: например, отреставрировать одежду, не отдавая ее в мастерскую, или сделать своими руками сувенир в подарок», – рассказала руководитель клуба «Подросток» Людмила Стегалина.

Она также подчеркнула, что занятия по домоводству проводятся регулярно. Участникам мастер-классов дают практические навыки вязания, шитья и прикладного творчества.

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