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Billionaire Couture запускает интернет-магазин

13.03.2017  23:21

Итальянский бренд мужской одежды, обуви и аксессуаров Billionaire Couture объявляет о запуске собственного онлайн-магазина.

Интернет-магазин предлагает классические костюмы, блейзеры, элегантные слипперы и аксессуары. На сайте также можно воспользоваться услугой made-to-measure.

Бренд Billionaire Couture основан в 2003 году итальянским предпринимателем и одним из самых успешных владельцев Формулы-1 Флавио Бриаторе. В 2007 году г-н Бриаторе начинает сотрудничество с международной бизнес-компанией Percassi с целью совместного развития и расширения бренда. Май 2016 года ─ поворотная веха в истории Billionaire Couture. Контрольный пакет акций марки приобретает Philipp Plein.

Фотография предоставлена компанией.

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