На выставке Sport Casual Moscow компания Bio Connection впервые представила «забытое для себя направление» - теплые куртки.

Фабрика Bio Connection, специализирующаяся в основном на производстве джинсовой одежды, основана в 2002 году в Санкт-Петербурге. Недавно компания решила возобновить выпуск курток.

«Первый раз решили продвигать новое, забытое для себя направление – куртки теплые. Sport Casual Moscow подходит для этого идеально, - комментирует представитель компании. - Куртки выпускаем не у себя на фабрике, у себя имеем экспериментальное производство. Фабрика джинсовая находится в Ростовской области, в городе Батайске, где работает порядка 150 человек, выпускается более 150 000 джинсов в год».

Компания представляет мужские и женские пуховики с водо- и ветрозащитной пропиткой, на натуральном премиальном пуху, рассчитанные на температуру до -20 С.

В Bio Connection отметили, что история с курсом доллара «сильно помогает работать», сделав многие марки не совсем конкурентоспособными и убрав значительное количество контрафактного китайского товара с рынка.

Текст Ирины Щелкуновой, ИА «РИА Мода».

Фотография Натальи Бухониной, предоставлена организаторами выставки.