09.01.2017 07:37

Как заявил председатель комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга Эльгиз Качаев, помещение под кластер легкой промышленности площадью не менее чем 3 тыс. кв. м будет выделено в самом центре города.

«Мы постараемся включить этот кластер в туристические маршруты города, — передает портал dp.ruслова чиновника. – Это будет сделано, чтобы туристы знакомились с продукцией петербургских мастеров-швейников, производителей кожаных изделий и других товаров легпрома и увозили из Петербурга не только впечатления от посещения Эрмитажа, но и делали покупки местных товаров».

Точное место размещения бизнес-инкубатора пока не раскрывается. Тем не менее, известно, что кассет начнет работать уже в середине 2017 года, и в нем будут располагаться не только помещения под производство, но откроются бутики и мастера смогут продавать свою продукцию.

Кластер — часть городской программы обновления легпрома, на которую Смольный планирует потратить 300 млн рублей. Программа объединит выдачу субсидий, венчурные инвестиции и бизнес-инкубатор. В итоге Смольный рассчитывает к 2020 году увеличить долю легкой промышленности в валовом региональном продукте с 0,5 до 1%, число швейных предприятий Петербурга — с 447 до 1 тыс., а объем произведенной продукции с нынешних 20 млрд до 30 млрд рублей. Но средства на эту работу в бюджете могут появиться только в 2017-2018 годах, и, стоит ли ждать федеральной поддержки, пока неясно. Рынок одежной розницы в Петербурге оценивают в 50 млрд рублей; кроме 447 предприятий, в Петербурге в секторе легпрома работают около 2 тыс. дизайнеров.