С 20 по 24 февраля 2017 года в Москве пройдет Российская неделя текстильной и легкой промышленности
Новости
НачалоНовостиБизнес-инкубатор в Пензенской области получил швейное оборудование на 2 млн рублей
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
16-19 февраля 2017 года пройдет выставка «Мужчина и женщина» в Челябинске Выставка-ярмарка Белтекслегпром пройдет 29-31 марта 2017 года в Минске Рейтинг@Mail.ru

Бизнес-инкубатор в Пензенской области получил швейное оборудование на 2 млн рублей

27.01.2017  07:08

Бизнес-инкубатор «Смирнов» в Кузнецке Пензенской области получил швейное оборудование на 2 млн рублей, сообщает «Пензаинформ».

В общей сложности закуплено 25 швейных машинок, парогенератор, пресс и три оверлока. После монтажа оборудования право работать на этой технике получит победитель предстоящего конкурса.

Деньги на оборудование были выделены по распоряжению губернатора региона Ивана Белозерцева. В прошлом году он поручил разработать механизм государственной поддержки кадров для швейного производства на селе.

В настоящее время в бизнес-инкубаторе работают 23 резидента, численность персонала составляет 240 человек, это крупнейшая организация подобного рода в регионе.

«В «Смирнове» находится уникальный десятиметровый раскройный комплекс. Он позволяет многократно увеличивать производительность раскройки материала и снижать тем самым себестоимость готовых изделий», - заявили в пресс-службе администрации Кузнецка.

Просмотров: 101
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1232 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте