27.01.2017 07:08

Бизнес-инкубатор «Смирнов» в Кузнецке Пензенской области получил швейное оборудование на 2 млн рублей, сообщает «Пензаинформ».

В общей сложности закуплено 25 швейных машинок, парогенератор, пресс и три оверлока. После монтажа оборудования право работать на этой технике получит победитель предстоящего конкурса.

Деньги на оборудование были выделены по распоряжению губернатора региона Ивана Белозерцева. В прошлом году он поручил разработать механизм государственной поддержки кадров для швейного производства на селе.

В настоящее время в бизнес-инкубаторе работают 23 резидента, численность персонала составляет 240 человек, это крупнейшая организация подобного рода в регионе.

«В «Смирнове» находится уникальный десятиметровый раскройный комплекс. Он позволяет многократно увеличивать производительность раскройки материала и снижать тем самым себестоимость готовых изделий», - заявили в пресс-службе администрации Кузнецка.