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Бизнес-миссия из Чжанцзягана предложила создать в Костроме российско-китайское текстильное предприятие

17.10.2017  07:13

Кострому посетила делегация из Китая, в состав которой вошли десять руководителей крупных предприятий северо-восточной провинции Цзянсу и вице-мэр ее главного города-миллионника Чжанцзягана. По итогам встречи было принято решение о создании в российском городе совместного текстильного предприятия.

Чжанцзяган – город-порт в 100 км севернее Шанхая. Главной целью визита китайской делегации стало знакомство с потенциальными партнерами и условиями для ведения бизнеса в нашей области, рассказывает портал rus-kostroma.

Как отметил, вице-мэр Чжанцзягана Чжао Цзяньмин, «мы заинтересованы заключить инвестпроект по созданию здесь лесоперерабатывающего завода и совместное российско-китайское предприятие текстильного профиля. Наш город Чжанцзяган является базой текстильной промышленности Китая».

Предприниматели из Китая интересовались такими нюансами, как стоимость арендных ставок на землю и производственные площади, транспортная логистика, успешные заводы и компании, которые могут стать надежными партнерами. 

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