19.04.2017 06:55

Как заявила глава управления обеспечения контроля оборота товаров Федеральной налоговой службы Ольга Чепурина, по итогам 2016 года благодаря введению системы маркировки меховых изделий дополнительные налоговые поступления в бюджет могут составить до 1 млрд рублей.

Как отметила чиновница, сроки сдачи налоговой отчетности еще не завершились, поэтому пока точная сумма поступлений неизвестна, однако, по оценкам ФНС, дополнительные поступления в бюджет в связи с введением маркировки составят от 500 млн до 1 млрд рублей.

В сообщении службы отмечается, что количество производимых и ввозимых в страну меховых изделий по официальным данным выросло на 87%, составив 370 тыс. штук, а легальный оборот увеличился в пять раз. Сумма уплаченных таможенных платежей выросла более чем на 450 млн рублей.

По данным ФНС России, введение системы маркировки создало условия для легализации предпринимателей, которые занимаются торговлей меховыми изделиями. Если до нововведений количество участников рынка оценивалось в 2,5 тыс., то сейчас в системе маркировки зарегистрированы около 8,7 тыс. человек.

«С точки зрения легализации мы увидели, что 20% участников системы – либо вновь зарегистрированные, то есть впервые вставшие на налоговый учет, либо организации, которые раньше подавали „нулевую“ отчетность», — подчеркнула глава службы.