Ювелирная выставка-продажа «Сокровища Петербурга» пройдет с 5 по 8 октября 2017 года в особняке Трубецких-Нарышкиных, сообщают организаторы.

Старт продажам осенне-зимних коллекций 2017/2018 дадут более 100 ведущих компаний и художников-ювелиров России, среди которых якутские производители изделий с бриллиантами, мастера по камню из западной Сибири и Урала, ювелиры Москвы и Подмосковья, Костромской области, юга России. Посетители получат возможность приобрести также этнические изделия из стран Азии и Африки, украшения в классическом стиле от европейских брендов, сувенирное оружие, бизнес-сувениры и столовое серебро.

График работы выставки: с 11:00 до 20:00.

Посетителей также ожидает познавательный арт-эксперимент: фото-выставка «Известные украшения выдающихся женщин», где можно будет видеть фотографии признанных икон стиля – от Голливуда до Советского Союза – и узнать истории их ювелирных коллекций.

В дни проведения мероприятия проходят бесплатные экскурсии по роскошным залам особняка Трубецких-Нарышкиных, в другие дни закрытого для свободного посещения. График проведения экскурсий: 12:00, 15:00 и 17:00.

Посетители смогут воспользоваться услугами геммолога и провести экспертизу ювелирных изделий из драгоценных камней и металлов.

Среди покупателей традиционно будут проводиться ежедневные розыгрыши призов от партнеров и участников выставки «Сокровища Петербурга». График проведения розыгрышей: 5-6 октября в 19:00, 7-8 октября в 13:00 и 18:00.

Адрес проведения выставки: Санкт-Петербург, ул. Чайковского, 29, м. Чернышевская.

Фотографии предоставлены организаторами.