Выставка-ярмарка легкой и текстильной промышленности Fashion Salon будет проходить в Сочи с 24 по 30 августа 2017 года, сообщают организаторы.

Впервые выставка Fashion Salon приобретет новый формат и станет Первой универсальной летней ярмаркой. Новые коллекции одежды для мужчин и женщин, аксессуары, головные уборы, обувь, товары для школьников, предметы декора интерьера, домашний текстиль, подарки и изделия ручной работы. Товары европейского качества, широкий модельный ряд предложат производители около 100 компаний из России, Белоруссии, Польши, Турции, и других стран. Для представителей торговых сетей, магазинов, оптовых компаний и торговых домов создадут все условия для проведения переговоров с ведущими производителями отрасли.

Ярмарка Fashion Salon пройдет совместно с выставкой «Золото Летней Столицы», где будут представлены всевозможные изделия именитых Российских и зарубежных ювелирных домов, часы, столовые приборы и посуда в ювелирном исполнении, коллекционное оружие, антиквариат, ювелирные изделия обрядового-культового назначения, предметы интерьера и многое другое.

Мероприятие пройдет при поддержке Администрации Краснодарского Края, Администрации города Сочи и Торгово-Промышленной палаты города Сочи.

Универсальная летняя ярмарка Fashion Salon будет работать 24-30 августа по адресу: Новый Морпорт, ул. Несебрская 1Б. Организатор: Выставочная компания «Сочи-Экспо».