II Международная выставка тканей и текстильных материалов «Интерткань» пройдет с 20 по 22 февраля 2017 года в ЦВК «Экспоцентр» в рамках «Российской недели текстильной и легкой промышленности», сообщают организаторы.

Выставка «Интерткань» – крупнейшая специализированная выставка отечественных и зарубежных производителей и поставщиков всех видов тканей и текстильных материалов, фурнитуры и красителей.

Разделы выставки:

ткани для производства одежды;

трикотажные полотна;

пряжа и нити;

декоративные и интерьерные ткани, текстиль для дома;

«умные» ткани для спорта и активного образа жизни;

фурнитура, аксессуары, отделочные материалы;

вспомогательные и сопутствующие товары, комплектующие;

текстильное сырьѐ, красители и др.

В выставке в этом году примут участие более 100 крупнейших российский и иностранных компаний-производителей.

Экспозиция выставки «Интерткань» будет представлена ведущими российскими компаниями: «БТК», «Чайковский текстиль», «Брянский камвольный комбинат», «Свердловский камвольный комбинат», «Павлово-Посадский камвольный комбинат», ХБК «Шуйские ситцы», «Трехгорная мануфактура», «Протекс», «Передовая текстильщица», «МИРтэкс», «Праймтекс», «Вологодский текстильный комбинат», «Балтекс», «Термопол», «Союз текстильных компаний», «Текстайм», Стеллини.ру», «Нипромтекс» и другие.

Среди международных участников в выставке будут представлены компании из 15 стран: Accenti, Gallus, Texapel, Tessitura Attilio Imperiali S.p.A., Bolognini, Dutelcreations, Renard Griere, Frizzaspa, KBC Fashion, Textile Federation, Colour’s Company, Кarincatekstil, Michelangelo S.A.S, Renard-Griere, TISS-et-TEINT, KBC Fashion Gmb H& Co.KG и другие.

Посетители выставки – российские и зарубежные производители одежды, домашнего текстиля, трикотажа и изделий специального назначения, представители оптовых компаний, государственных структур, общественных организаций, а также эксперты моды.

Выставка «Интерткань» состоится в рамках крупнейшего отраслевого форума «Российская неделя текстильной и легкой промышленности», который будет включать в себя ряд мероприятий:

Международная выставка оборудования для производства и обработки текстиля «Инлегмаш»;

Международная выставка «Детская и юношеская мода. Одежда для будущих мам «CJF-Детская мода»;

Международная выставка материалов на волокнистой основе Techtextil Russia;

Международный форум легкой промышленности «Легпромфорум»;

Международная выставка тканей и текстильных материалов «Интерткань».

В эти же дни в ЦВК «Экспоцентр» параллельно пройдет Международная выставка Collection Premiere Moscow.

«Легпромфорум» – главное мероприятие насыщенной трехдневной Деловой программы «Российской недели текстильной и легкой промышленности», объединяет более 25 конференций, пленарных заседаний, круглых столов и мастер-классов, на которых выступает свыше 200 докладчиков и 2000 делегатов из России зарубежья.

Всего в мероприятиях «Российской недели текстильной и легкой промышленности» примут участие более 20 000 профессионалов отрасли, а также крупные российские и иностранные компании текстильной и легкой промышленности.