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Более 100 швейных машин изъято на нелегальном производстве в Подмосковье

14.07.2017  22:36

В деревне Пуршево обнаружен подпольный швейный цех, производящий одежду с маркировкой известных брендов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В деревне Пуршево Московской области выявлено нелегальное производство, на котором отшивалась контрафактная текстильная продукция. Над изготовлением поддельной одежды трудились 59 мигрантов из республик Юго-Восточной Азии без разрешающих документов. В связи с этим составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 18.8 КоАП РФ.

«В ходе осмотра помещений полицейскими обнаружено и изъято более 100 швейных оверлочных машин, 4 термопресса и 5 резаков для ткани», - рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Следственным управлением МУ МВД России «Балашихинское» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Организаторы нелегального бизнеса устанавливаются. 

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