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Более 1,3 тыс. единиц контрафактной продукции легкой промышленности изъято в Нижнем Новгороде
21.04.2017 15:50
После проверки, проведенной сотрудниками полиции в Нижнем Новгороде, из оборота было изъято более 1,3 тыс. единиц продукции легкой промышленности с признаками контрафактности, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Нижнему Новгороду.
В Нижнем Новгороде прошли профилактические мероприятия, по выявлению правонарушений в сфере незаконного использования чужого товарного знака.
По результатам проверок из оборота было изъято более 1,3 тыс. единиц одежды, обуви, сумок и чехлов для мобильных телефонов, маркированных известными товарными знаками. Товары оказались ненадлежащего качества и обладали признаками контрафактности. Общая стоимость конфискованной продукции – около 130 тыс. рублей.
В настоящий момент она отправлена экспертизу.
По факту составлено 5 протоколов об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)», а также возбуждено 11 дел по ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование чужого товарного знака».
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