10.01.2017 00:26

В провинции Балх в Афганистане открылось швейное производство, давшее работу 150 людям, сообщает ИА «Афганистан.ру».

В афганской провинции Балх появилось собственное швейное производство. Оно позволил трудоустроить около 150 человек, 60 из которых женщины. По словам владельца предприятия Хаджи Барьялая Набизады, для них это шанс найти работу на родине, а не ехать в Иран или Пакистан.

В настоящий момент на фабрике существуют проблемы с электроснабжением, однако местные власти обещали уделить внимание для их решения.

Ранее аналогичное швейное производство начало работу в восточной провинции Афганистана Нангархар.