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Более 150 экспонентов из 18 стран и регионов были представлены на выставке Fashion Access

05.04.2017  08:48

Выставки Fashion Access и APLF Leather & Materials, организованные UBM Group, проходили 29-31 марта в Гонконге, сообщается в пост-релизе компании.

Коллекции Осень-Зима 2017/2018 представлялись все три дня бизнес работы выставок.

Байеры известных брендов работали на выставке, в том числе из следующих компаний: Metrocity из Кореи, Li & Fung, French Connection, IT Apparels из Гонконга, Abahouse из Японии, Paolo Conte, Vitacchi и YouthStore.Ru из России, Zalora из Сингапура, Le Кашемир и Hircus из Великобритании, The Sak Brand Group из США и многие другие.

Акцент организаторами делается на прямые и личные контакты, которые поддерживаются сопутствующей программой семинаров, форумов, конкурсов и отраслевых наград.

Были представлены 150 экспонентов из 18 стран и регионов, 30 экспонентов из них участвовали в APLF Leather & Materials, выставке, посвященной нововведениям по работе с кожей и новым передовым материалам.

Отобранные экспоненты были награждены за их изделия в номинациях Best of APLF Awards (BOAA).

Фотографии предоставлены организаторами.

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