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Более 150 экспонентов из 18 стран и регионов были представлены на выставке Fashion Access
05.04.2017 08:48
Выставки Fashion Access и APLF Leather & Materials, организованные UBM Group, проходили 29-31 марта в Гонконге, сообщается в пост-релизе компании.
Коллекции Осень-Зима 2017/2018 представлялись все три дня бизнес работы выставок.
Байеры известных брендов работали на выставке, в том числе из следующих компаний: Metrocity из Кореи, Li & Fung, French Connection, IT Apparels из Гонконга, Abahouse из Японии, Paolo Conte, Vitacchi и YouthStore.Ru из России, Zalora из Сингапура, Le Кашемир и Hircus из Великобритании, The Sak Brand Group из США и многие другие.
Акцент организаторами делается на прямые и личные контакты, которые поддерживаются сопутствующей программой семинаров, форумов, конкурсов и отраслевых наград.
Были представлены 150 экспонентов из 18 стран и регионов, 30 экспонентов из них участвовали в APLF Leather & Materials, выставке, посвященной нововведениям по работе с кожей и новым передовым материалам.
Отобранные экспоненты были награждены за их изделия в номинациях Best of APLF Awards (BOAA).
Фотографии предоставлены организаторами.
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