02.04.2017 15:57

В Волгоградской области на выставке «Лазоревый цветок» свою продукцию представят более 150 предприятий легкой промышленности России и зарубежных стран, пишет «РИАЦ».

Выставка-ярмарка товаров и продукции легкой и текстильной промышленности «Лазоревый цветок» пройдет в Волгограде с 4 по 8 апреля.

Свое участие в событии подтвердили более 150 предприятий из России, а также из Белоруссии, Украины и Непала. От Волгоградской области заявки подали «Камышинский текстиль», «Факел», «Урюпинский трикотаж» и др.

В программе выставки-ярмарки - проведение презентации коллекций одежды и готовой продукции на «Золотую медаль» выставки, а также выставка народных художественных промыслов «Ремесленная изба» и фестиваль рукоделия «Арт-Штучки».

«Лазоревый цветок» входит в перечень конгрессно-выставочных мероприятий Волгоградской области на 2017 год и проводится при поддержке областной администрации.