III Российская неделя текстильной и легкой промышленности пройдет с 20 по 23 марта 2018 года в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр», сообщают организаторы.

В течение «Недели легпрома» пройдут сразу несколько ведущих отраслевых смотров – международная выставка оборудования для производства и обработки текстиля «Инлегмаш-2018», международная выставка обуви и готовых изделий из кожи «Обувь. Мир кожи-2018. Весна», специализированная выставка тканей и фурнитуры «Интерткань-2018», международная выставка Techtextil Russiа 2018, а также главное конгрессное событие текстильной и легкой промышленности – международный форум легкой промышленности «Легпромфорум-2018».

В 2017 году «Неделя легпрома» вызвала широкий интерес у предпринимательского и бизнес-сообщества России и многих других стран. Участниками практически всех мероприятий «Недели-2017» в «Экспоцентре» стали представители высших органов законодательной и исполнительной власти страны, федеральных ведомств, главы многих субъектов Федерации, экспертного, научного сообществ. В целом, все мероприятия «Недели», включая выставочные и форумные площадки, посетили около 20 000 человек.

Организаторами «Недели легпрома» выступают Российский союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности (Союзлегпром) и ЗАО «Экспоцентр» при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Торгово-промышленной палаты РФ и Российского союза промышленников и предпринимателей.



