II Российская неделя текстильной и легкой промышленности пройдет с 20 по 24 февраля в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр», сообщают организаторы.

Российская неделя текстильной и легкой промышленности – это всеобъемлющий выставочно-конгрессный проект, организованный «Экспоцентром» совместно с Российским союзом предпринимателей текстильной и легкой промышленности при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Торгово-промышленной палаты РФ и Общественной Палаты РФ.

В течение Недели пройдут сразу несколько ведущих отраслевых смотров – международная выставка оборудования для производства и обработки текстиля «Инлегмаш-2017», международная выставка «CJF - Детская мода-2017. Весна», специализированная выставка тканей и фурнитуры «Интерткань-2017», международная выставка материалов на волокнистой основе Techtextil Russiа 2017, а также главное конгрессное событие текстильной и легкой промышленности 4-й международный форум легкой промышленности «Легпромфорум».

На выставках Недели с общей экспозиционной площадью 25 тыс. кв. м свою новую продукцию, новейшие технологии и инновационные разработки продемонстрируют более 1500 экспонентов. Ожидается свыше 20 тыс. посетителей-специалистов.

Предстоит насыщенная деловая программа с участием представителей правительства, профильных министерств и ведомств, деловых, общественных и научных организаций, руководителей ведущих предприятий отрасли и СМИ. Мероприятия будут проходить сразу на нескольких коммуникационных площадках «Экспоцентра». Состоится целая серия конференций, круглых столов, мастер-классов, семинаров и пленарных заседаний по основным направлениям развития отрасли, а также торгово-закупочных сессий и промо-акций.

Российская неделя текстильной и легкой промышленности, по мнению отраслевых экспертов, уже стала ведущей экспозиционной и презентационной площадкой отечественного легпрома. Она создает универсальные возможности для демонстрации во всей полноте инновационного и технологического потенциала предприятий отрасли, развития инвестиционного сотрудничества между производителями и финансовыми институтами, расширения бизнес-коммуникаций с заказчиками и конечными потребителями.