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Более 18 тысяч специалистов зарегистрировались в качестве посетителей выставки «Текстильлегпром»
09.08.2017 08:53
Организаторы 49-ой ярмарки «Текстильлегпром» ожидают не менее 35 тысяч посетителей, сообщает АО «Текстильэкспо».
49-я Федеральная оптовая ярмарка товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности «Текстильлегпром» пройдет 29 августа – 1 сентября 2017 года в Москве на ВДНХ в павильонах 69 и 75.
Организаторами ярмарки выступают: АО «Текстильэкспо», Национальная ассоциация предприятий текстильной и легкой промышленности, ПАО «Рослегпром», ООО «РЛП-Ярмарка». Под патронатом: ТПП РФ, МТПП. При официальной поддержке: Минпромторга РФ, Минэкономразвития РФ, Правительства Москвы, Российского союза промышленников и предпринимателей, Российского союза товаропроизводителей, Российского союза производителей одежды, Ассоциации индустрии детских товаров. При участии: АО «ВДНХ», ОАО «Интероптторг».
На протяжении 25-ти лет «Текстильлегпром» - крупнейший в России, странах СНГ и Восточной Европы межотраслевой деловой форум текстильной и легкой промышленности, формирующий и отражающий ситуацию на рынке:
Уникальный формат мероприятия, состоящего из девяти специализированных Салонов, позволяет представить всю технологическую цепочку - от сырья и оборудования до готовой продукции и сопутствующих услуг:
Фотография предоставлена организаторами.
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