Организаторы 49-ой ярмарки «Текстильлегпром» ожидают не менее 35 тысяч посетителей, сообщает АО «Текстильэкспо».

49-я Федеральная оптовая ярмарка товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности «Текстильлегпром» пройдет 29 августа – 1 сентября 2017 года в Москве на ВДНХ в павильонах 69 и 75.

Организаторами ярмарки выступают: АО «Текстильэкспо», Национальная ассоциация предприятий текстильной и легкой промышленности, ПАО «Рослегпром», ООО «РЛП-Ярмарка». Под патронатом: ТПП РФ, МТПП. При официальной поддержке: Минпромторга РФ, Минэкономразвития РФ, Правительства Москвы, Российского союза промышленников и предпринимателей, Российского союза товаропроизводителей, Российского союза производителей одежды, Ассоциации индустрии детских товаров. При участии: АО «ВДНХ», ОАО «Интероптторг».

На протяжении 25-ти лет «Текстильлегпром» - крупнейший в России, странах СНГ и Восточной Европы межотраслевой деловой форум текстильной и легкой промышленности, формирующий и отражающий ситуацию на рынке:

общая экспозиционная площадь - 40 000 кв. метров;

более 2 000 компаний из 28 стран мира;

более 35 000 посетителей – специалистов.

Уникальный формат мероприятия, состоящего из девяти специализированных Салонов, позволяет представить всю технологическую цепочку - от сырья и оборудования до готовой продукции и сопутствующих услуг:

Международный салон оборудования и технологий для текстильной и легкой промышленности Textillegmash – 77 компаний из 15 стран;

Международный салон технического текстиля, нетканых материалов, защитной одежды и сырьевых ресурсов Technical Textile And Raw Materials Salon - 107 компаний из 10 стран;

Международный салон тканей и фурнитуры для производства одежды Apparel Textile Salon - 452 компании из 12 стран;

Международный салон домашнего текстиля Home Textile Salon - 205 компаний из 11 стран;

Международный cалон трикотажных полотен Salon Of Knitted Fabrics - 63 компании из 5 стран;

Международный салон трикотажа Salon Of Knitwear - 504 компании из 15 стран;

Международный салон белья Lingerie Salon - 84 компании из 9 стран;

Международный салон одежды, головных уборов и аксессуаров Garment & Accessories Salon - 528 компаний из 14 стран;

Международный детский салон Children’s Salon - 52 компании из 7 стран.

Фотография предоставлена организаторами.