3-я Международная выставка тканей и текстильных материалов «Интерткань» пройдет с 28 по 30 августа 2017 года
Новости
НачалоНовостиБолее 18 тысяч специалистов зарегистрировались в качестве посетителей выставки «Текстильлегпром»
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
II Moscow Licensing Summit пройдет в Москве 19 сентября 2017 года RZN Fashion Week – 2017 пройдет в Рязани с 5 по 7 октября 2017 года Рейтинг@Mail.ru

Более 18 тысяч специалистов зарегистрировались в качестве посетителей выставки «Текстильлегпром»

09.08.2017  08:53

Организаторы 49-ой ярмарки «Текстильлегпром» ожидают не менее 35 тысяч посетителей, сообщает АО «Текстильэкспо».

49-я Федеральная оптовая ярмарка товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности «Текстильлегпром» пройдет 29 августа – 1 сентября 2017 года в Москве на ВДНХ в павильонах 69 и 75.

Организаторами ярмарки выступают: АО «Текстильэкспо», Национальная ассоциация предприятий текстильной и легкой промышленности, ПАО «Рослегпром», ООО «РЛП-Ярмарка». Под патронатом: ТПП РФ, МТПП. При официальной поддержке: Минпромторга РФ, Минэкономразвития РФ, Правительства Москвы, Российского союза промышленников и предпринимателей, Российского союза товаропроизводителей, Российского союза производителей одежды, Ассоциации индустрии детских товаров. При участии: АО «ВДНХ», ОАО «Интероптторг».

На протяжении 25-ти лет «Текстильлегпром» - крупнейший в России, странах СНГ и Восточной Европы межотраслевой деловой форум текстильной и легкой промышленности, формирующий и отражающий ситуацию на рынке:

  • общая экспозиционная площадь - 40 000 кв. метров;
  • более 2 000 компаний из 28 стран мира;
  • более 35 000 посетителей – специалистов.

Уникальный формат мероприятия, состоящего из девяти специализированных Салонов, позволяет представить всю технологическую цепочку - от сырья и оборудования до готовой продукции и сопутствующих услуг:

  • Международный салон оборудования и технологий для текстильной и легкой промышленности Textillegmash – 77 компаний из 15 стран;
  • Международный салон технического текстиля, нетканых материалов, защитной одежды и сырьевых ресурсов Technical Textile And Raw Materials Salon - 107 компаний из 10 стран;
  • Международный салон тканей и фурнитуры для производства одежды Apparel Textile Salon - 452 компании из 12 стран;
  • Международный салон домашнего текстиля Home Textile Salon - 205 компаний из 11 стран;
  • Международный cалон трикотажных полотен Salon Of Knitted Fabrics - 63 компании из 5 стран;
  • Международный салон трикотажа Salon Of Knitwear - 504 компании из 15 стран;
  • Международный салон белья Lingerie Salon - 84 компании из 9 стран;
  • Международный салон одежды, головных уборов и аксессуаров Garment & Accessories Salon - 528 компаний из 14 стран;
  • Международный детский салон Children’s Salon - 52 компании из 7 стран.

Фотография предоставлена организаторами.

Просмотров: 50
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1352 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте