Неделя детской моды Moscow Piccolo Fashion Week проходила с 5 по 8 октября 2017 года в Центральном Доме Художника, сообщают организаторы.

В рамках MPFW были представлены новые дизайнерские коллекции от таких детских брендов, как Gulliver, Stefania Pinyagina, Sarabanda, Evelin Kids, Sova Kids, Piccino Bellino, Matreshkin shop, Bloomy, Tartineet Chocolate, T.Skirt.

Неделю детской моды посетили именитые звезды: Алиса Толкачева, Елена Князева, Дарья Пынзарь, Владимир Левкин, Олег Рой, Поля Полякова, Айя, Маруся Левкина, Мария Ильюхина, Милена Барциц, Елена Ландер, Арина Данилова, участники шоу «Голос Дети», участники шоу «Новая волна».

Юные ведущие Кирилл Скрипник и Луиза-Габриела Бровина четыре дня вели показы на Moscow Piccolo Fashion Week. Перед каждым показом проходили представления от юных артистов: воспитанников танцевального центра Protancy, Jocker School, Детской школы искусств им. М.А. Балакирева.

В показах также приняли участие Мария Ильюхина – известная по роли Маши в сериале Воронины, Ника и Энджел Жуковы – дочка и сын солиста группы «Руки вверх» Сергея Жукова, Ника Левкина – дочь солиста «Золотого состава» группы «На-На» Владимира Левкина, Эстель - дочка ведущей Елены Ландер и многие другие дети-звезды.

На церемонии закрытия Moscow Piccolo Fashion Week выступили с песнями участники шоу «Голос.Дети» Кирилл Скрипник и Арина Данилова. Под песню и громкие аплодисменты на подиум выходили юные модели в нежных образах от T.Skirt.

Организатором Moscow Piccolo Fashion Week является медиа-холдинг Piccolo.

Фотографии предоставлены организаторами.