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Выставка-ярмарка Белтекслегпром пройдет 29-31 марта 2017 года в Минске Рейтинг@Mail.ru

Более 200 компаний станут участниками выставки «Обувь. Мир кожи-2017. Весна»

15.03.2017  00:59

Новый сезон выставочного проекта «Обувь. Мир кожи» стартует 21 марта в ЦВК «Экспоцентр», сообщают организаторы.

На выставочной площадке будут представлены бренды из Австрии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Португалии, Республики Беларусь, России, Турции и Франции.

Все дни работы выставки:

  • Фестиваль молодых дизайнеров «Shoes Design 2017. Весна». Место проведения: павильон №7, зал 6.
  • Зона презентации «Тренды кожгалантереи». Место проведения: павильон №7, Западный вход.
  • Семинары, мастер-классы. Место проведения: павильон №7, зал 6, зал семинаров.

Посещение мероприятий на выставке – свободное.

Проект реализован АО «Экспоцентр» совместно с итальянским партнером BolognaFiere S.p.A. при официальной поддержке Ассоциации итальянских производителей обуви (Assocalzaturifici) и Министерства экономического развития Италии. Статус выставки подтвержден знаками Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) и Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ).

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