|
|
Более 200 компаний станут участниками выставки «Обувь. Мир кожи-2017. Весна»
15.03.2017 00:59
Новый сезон выставочного проекта «Обувь. Мир кожи» стартует 21 марта в ЦВК «Экспоцентр», сообщают организаторы.
На выставочной площадке будут представлены бренды из Австрии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Португалии, Республики Беларусь, России, Турции и Франции.
Все дни работы выставки:
Посещение мероприятий на выставке – свободное.
Проект реализован АО «Экспоцентр» совместно с итальянским партнером BolognaFiere S.p.A. при официальной поддержке Ассоциации итальянских производителей обуви (Assocalzaturifici) и Министерства экономического развития Италии. Статус выставки подтвержден знаками Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) и Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ).
|© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте