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Более 200 представителей рынка электронной коммерции примут участие в форуме Online Retail Russia 2017
14.03.2017 23:55
XII ежегодный конгрессе по развитию электронных продаж Online Retail Russia 2017 пройдет 20-21 апреля в Москве в отеле Double Tree by Hilton Moscow, сообщают организаторы.
На форуме соберутся генеральные директора и руководители по электронной коммерции розничных сетей, первые лица и руководители по e-com компаний-поставщиков и производственных компаний, ключевые фигуры fashion-индустрии и модных интернет-магазинов.
В программе форума будет представлен успешный опыт российских и зарубежных экспертов онлайн-торговли, который поможет разобраться в наиболее эффективных средствах достижения успеха на рынке омниканальной торговли.
Среди ключевых тем:
Напомним, что форум Online Retail Russia проводится дважды в год, начиная с апреля 2010 года. Организатором форума выступает BBCG (B2B Conference Group).
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