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Более 200 представителей рынка электронной коммерции примут участие в форуме Online Retail Russia 2017

14.03.2017  23:55

XII ежегодный конгрессе по развитию электронных продаж Online Retail Russia 2017 пройдет 20-21 апреля в Москве в отеле Double Tree by Hilton Moscow, сообщают организаторы.

На форуме соберутся генеральные директора и руководители по электронной коммерции розничных сетей, первые лица и руководители по e-com компаний-поставщиков и производственных компаний, ключевые фигуры fashion-индустрии и модных интернет-магазинов.

В программе форума будет представлен успешный опыт российских и зарубежных экспертов онлайн-торговли, который поможет разобраться в наиболее эффективных средствах достижения успеха на рынке омниканальной торговли.

Среди ключевых тем:

  • Электронная торговля как драйвер трансформации глобального розничного рынка и бизнеса производителей. Объединённая пленарная сессия с форумом Russian Export Day. Опыт от компаний Alibaba Russia, Ozon, «Юлмарт», а также выступление Олега Фомичева, заместителя Министра Минэкономразвития России.
  • Формирование уникального предложения и расширение ассортимента интернет-магазина. Спикеры от Wildberries, «Техносила» и другие.
  • Открытие интернет-магазина с нуля: на что стоит обратить внимание и к чему готовиться, прежде чем принять решение о запуске канала e-сommerce. В рамках данной сессии выступит Олег Кайдалов, генеральный директор LVMH Watch and Jewelry.
  • Новые идеи в онлайн-мерчендайзинге: как эффективно предлагать и рекомендовать товар? Выступление Андрея Мигунова, со-основателя, генерального директора Poison Drop, а также Олега Калмахелидзе, «Спортмастер».

Напомним, что форум Online Retail Russia проводится дважды в год, начиная с апреля 2010 года. Организатором форума выступает BBCG (B2B Conference Group).

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