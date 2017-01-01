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Международная практическая конференция «Пресс-служба-2017: новые технологии PR-работы» пройдет 30 ноября - 1 декабря 2017 года XXI Международная выставка моды Central Asia Fashion пройдет 11-13 марта 2018 года Рейтинг@Mail.ru
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Более 25 российских экспертов в области связей с общественностью выступят на конференции «Пресс-служба — 2017: новые технологии pr-работы»

22.11.2017  00:20

Международная практическая конференция по новым технологиям pr-работы будет проходить 30 ноября — 1 декабря в деловом и культурном комплексе посольства Республики Белоруссия в Российской Федерации, сообщают организаторы.

В программе конференции: работа с информационными поводами, антикризисный pr, технология ответов на острые вопросы журналистов, управление репутацией, продвижение территорий, pr при малом бюджете и при отсутствии бюджета, внутрикорпоративный pr, корпоративные СМИ, pr-тексты, отраслевой pr, связи с общественностью в сфере недвижимости, в образовании, в промышленности и в оборонной отрасли, пиар в соцсетях, событийный pr, новые форматы мероприятий для СМИ, пиарщики глазами журналистов и многое другое.

Конференция объединит два параллельных тематических потока докладов – связи с общественностью в бизнесе и связи с общественностью в государственных структурах. Каждый участник может выбрать любой поток, а может переходить с потока на поток во время конференции.

В рамках конференции спикеры расскажут:

  • Тимур Асланов о том, как построить персональный бренд чиновника,
  • Татьяна Никульшина о том, как правильно строить кризисные коммуникации,
  • Константин Бочарский о том, как строить работу с комментариями для СМИ,
  • Ксения Лазукова про новые инструменты внутрикорпоративного pr,
  • Дмитрий Сидорин о предотвращении атак на политиков и государственные органы в интернете,
  • Татьяна Апостолова о продвижении бренда вуза,
  • Владислав Шулаев о продвижении территорий,
  • Елена Улина о работе госструктуры в социальных сетях,
  • Роман Кумар Виас о пиаре без бюджета,
  • Сергей Кузин о том, как отвечать на сложные вопросы журналистов,
  • Майя Богданова о том, как сделать тексты эффективными,
  • Анастасия Колупаева о продуктовом пиаре и т.д.

В рамках конференции пройдет традиционная нетворкинг-сессия, на которой все участники смогут познакомиться друг с другом и приобрести полезные связи и новых друзей.

Организатор конференции журнал «Пресс-служба» — всероссийский журнал для профессионалов в области PR. Выпускается с 2003 года издательским домом «Имидж-Медиа».

Иллюстрация предоставлена организаторами.

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