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Более 25 российских экспертов в области связей с общественностью выступят на конференции «Пресс-служба — 2017: новые технологии pr-работы»
22.11.2017 00:20
Международная практическая конференция по новым технологиям pr-работы будет проходить 30 ноября — 1 декабря в деловом и культурном комплексе посольства Республики Белоруссия в Российской Федерации, сообщают организаторы.
В программе конференции: работа с информационными поводами, антикризисный pr, технология ответов на острые вопросы журналистов, управление репутацией, продвижение территорий, pr при малом бюджете и при отсутствии бюджета, внутрикорпоративный pr, корпоративные СМИ, pr-тексты, отраслевой pr, связи с общественностью в сфере недвижимости, в образовании, в промышленности и в оборонной отрасли, пиар в соцсетях, событийный pr, новые форматы мероприятий для СМИ, пиарщики глазами журналистов и многое другое.
Конференция
объединит два параллельных тематических потока докладов – связи с
общественностью в бизнесе и связи с общественностью в государственных структурах. Каждый
участник может выбрать любой поток, а может переходить с потока на поток во
время конференции.
В рамках конференции пройдет традиционная
нетворкинг-сессия, на которой все участники смогут познакомиться друг с другом и приобрести полезные связи и новых друзей.
Иллюстрация предоставлена организаторами.
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