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Более 250 компаний и художников-ювелиров примут участие в выставке «Сокровища Петербурга»
10.11.2017 10:35
Ювелирная выставка «Сокровища Петербурга» пройдет в Бронзовом дворце князя Безбородко с 30 ноября по 3 декабря, сообщают организаторы.
Участники выставки представят более десятка тысяч украшений во всех стилях – от ренессанса до хай-тека.
Традиционно помимо широкого выбора драгоценных товаров «Сокровища Петербурга» порадуют культурной программой: на этот раз посетителей ждут показы ювелирных шедевров в обрамлении мехов и вечерних нарядов, лекции, мастер-классы и познавательные бесплатные экскурсии по дворцу.
Место проведения выставки: Санкт-Петербург, улица Почтамтская 7, Бронзовый дворец князя Безбородко.
График работы выставки: 11:00-20:00.
График проведения экскурсий: ежедневно в 12:00, 15:00 и 17:00.
Лекции и мастер-классы: ежедневно в 14:00.
Модные показы: ежедневно в 16:00.
Розыгрыш: ежедневно в 18:00.
Фотографии предоставлены организаторами.
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