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Более 300 производителей и дизайнеров примут участие в выставке Chapeau 2017

20.02.2017  12:22

15-ая специализированная международная выставка головных уборов, сырья и аксессуаров Chapeau 2017 пройдет 17-20 августа в Гостином дворе, сообщают организаторы.

На мероприятие съедутся более 300 участников: производителей и дизайнеров; 10 000 гостей-экспертов, байеров (оптовых покупателей) из множества регионов России и зарубежья.

В этом году Chapeau 2017 представит: авторские дизайны всевозможных головных уборов, изделия из кожи и меха, современные аксессуары и одежду.

Организаторы отбирают участников выставки и дизайнеров на показы мод при помощи авторитетного жюри и специалистов мира моды, которые также являются судьями ежегодных модных конкурсов, проходящих на выставке.

В программе мероприятия:

  • Конкурсы для производителей и дизайнеров.
  • Презентация новых коллекций участников.
  • Воркшопы и Мастер-классы.
  • Тематическая фотозона.
  • Фото- и автограф-сессии.
  • Бесплатная лотерея для всех посетителей.

Фотографии предоставлены организаторами.

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