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Более 300 производителей и дизайнеров примут участие в выставке Chapeau 2017
20.02.2017 12:22
15-ая специализированная международная выставка головных уборов, сырья и аксессуаров Chapeau 2017 пройдет 17-20 августа в Гостином дворе, сообщают организаторы.
На мероприятие съедутся более 300 участников: производителей и дизайнеров; 10 000 гостей-экспертов, байеров (оптовых покупателей) из множества регионов России и зарубежья.
В этом году Chapeau 2017 представит: авторские дизайны всевозможных головных уборов, изделия из кожи и меха, современные аксессуары и одежду.
Организаторы отбирают участников выставки и дизайнеров на показы мод при помощи авторитетного жюри и специалистов мира моды, которые также являются судьями ежегодных модных конкурсов, проходящих на выставке.
В программе мероприятия:
Фотографии предоставлены организаторами.
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