Форум новой модной индустрии Be In Open пройдет на Хлебозаводе 3 и 4 июня 2017 года, сообщают организаторы.

Событие Be In Open 2017 ориентировано на основных игроков современного модного рынка: дизайнеров, ритейлеров, представителей швейных фабрик, отраслевые СМИ, специалистов смежных профессий и студентов профильных учебных заведений.

На пяти площадках одновременно пройдут выступления знаковых специалистов модной индустрии, мастер-классы образовательных проектов, speed-dating с байерами, представителями фабрик, маркетологами, а также выставка перспективных российских дизайнеров.

В двух залах выступят порядка 40 спикеров, чьи доклады будут сгруппированы по пяти направлениям: дизайн, производство, продвижение, продажи и аналитика. Среди спикеров – Видье Нарин, президент и основатель платформы Le New Black (Париж, Франция), Кадзума Муори, основатель и байер интернет-магазина Uggla (Токио, Япония), Кирилл Бондаренко, старший менеджер по бренд коммуникациям Adidas Style, Даниил Трабун, медиа директор Yandex, руководитель коммерциализации отдела управления недвижимостью JLL Алдынай Юмбуу. Ключевые темы: «Формирование концепции марки на основе российского наследия», «Streetwear в России: перспективы и востребованность на рынке», «Продажи на региональном рынке»,«Первые шаги для выхода на глобальный рынок», «Pop-up Store: инструмент для развития продаж и продвижения».

Один из самых полезных для бизнеса форматов на Форуме – speed-dating. Это короткие встречи со специалистами и компаниями, во время которых участники смогут познакомиться с возможными партнерами – поставщиками тканей и фурнитуры, швейными производствами, стилистами и маркетологами. Встречи будут полезны как для марок с небольшими объемами производства, так и для более крупных игроков. Организатором speed-dating выступит Fashion Factory School.

Российские образовательные платформы – Школа дизайна ВШЭ, Fashion Factory School, SFBA, Be In Open Образование – проведут серии мастер-классов. Специалисты детально проработают ключевые моменты в построении модного проекта в России, среди тем – «Деконструкция как способ создания коллекции», «Способы продвижения проекта при минимальных затратах», «Управление швейным производством», «Выбор платформы для запуска интернет-магазина». Мастер-классы пройдут в малых группах.

В течение двух дней будет работать традиционный для Форума Open Stage – пятнадцатиминутные выступления основателей проектов с рассказом о стратегии развития, финансовых показателях и конкурентных преимуществах. Свои проекты представят около 40 молодых марок.

Кроме этого, в рамках форума состоится выставка, где будут представлены 25 современных российских дизайнеров, работающих в направлениях high fashion, streetwear и casual. Главная цель – показать представителям российской и зарубежной модной индустрии, как развиваются российские марки и представить достойные дизайнерские бренды. Среди участников – Graviteight, Masterpeace, ZDDZ, Alis aKuzembaeva, Inshade, «Олово».

Специальные проекты Be In Open 2017:

Представители Le New Black выберут марку, которая будет бесплатно обслуживаться на платформе в течение года: у него будет доступ к B2B Marketplace, онлайн-шоу-руму, приложению для обслуживания заказов, учету статистики продаж. Все остальные участники Форума получат скидку 20% на размещение и обслуживание. Платформа Le New Black занимается продвижением молодых марок среди байеров крупных и концептуальных магазинов. На ней представлено около 250 брендов, среди которых – Bernhard Willhelm, Études, Maryam Nassir Zadeh, Joseph, Paul&Joe, Walk of Shame, и около 10000 ритейлеров (Antonioli, Net-a-Porter, VooStore, TripleMajor).

Байерская сессия с представителем японского streetwear магазина Uggla. Кадзума Муори, основатель интернет-магазина независимых марок Uggla, открывает в октябре pop-up store российских марок в токийском универмаге Laforet Harajuku. В рамках Форума Кадзума встретится с дизайнерами и выберет участников осеннего pop-up магазина Uggla.

Сессия с представителем компании JLL об организации pop-up store в одном из торговых центров Москвы и других городов на специальных условиях. Компания JLL занимается управлением следующих торговых центров: в Москве – это «Мозаика» и «Азовский Бутово молл», в Петербурге – «Электра», в Казани – «Южный», в Мурманске – «Мурманск молл», в Волгограде – «Европа Сити молл».

Байерские сессии с представителем отдела закупок женских вещей Galeries Lafayette (Париж, Франция). Galeries Lafayette – крупнейший французский универмаг, в котором продаются примерно 280 брендов. Ежедневно его посещают около двух миллионов людей.

Организатор Форума – Be In Open – это журнал об устройстве модной индустрии в России и мире. Миссия журнала – способствовать модернизации модной индустрии в России и популяризировать бизнес-грамотность в творческой среде. Проект был сформирован в 2014 году на базе интернет-платформы Be-in.ru

Основная площадка Форума – Хлебозавод – это творческий кластер на территории бывшего предприятия хлебобулочной промышленности. Сейчас на территории «Хлебозавода №9» функционируют лекторий проекта «Москва глазами инженера», бюро Pitch, образовательный проект о ландшафтном дизайне Moscow Flower School, магазины марок молодежной одежды Plan B, «Отдел», «Волчок», кофейня KOF, а также проходят выставки, концерты, фестивали, маркеты.

Иллюстрация предоставлена организаторами.