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Более 50 компаний стали участниками программы «Бренды ходят в гости»

01.03.2017  23:24

Агентство изучения трендов и бенчмарок 1 марта запустило программу обмена опытом между игроками рынка «Бренды ходят в гости», сообщает компания. 

Программа включает: экскурсии сотрудников компаний друг к другу и изучение лучших практик прямо «в поле», посещение торговых объектов, встречи с топ-менеджерами на их рабочих местах и мастер-классы о процессах, мотивации, маркетинге, операционной деятельности из первых рукт

В программе принимают участие более 50 компаний-лидеров потребительского рынка и брендов, и список постоянно пополняется.

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