Агентство изучения трендов и бенчмарок 1 марта запустило программу обмена опытом между игроками рынка «Бренды ходят в гости», сообщает компания.

Программа включает: экскурсии сотрудников компаний друг к другу и изучение лучших практик прямо «в поле», посещение торговых объектов, встречи с топ-менеджерами на их рабочих местах и мастер-классы о процессах, мотивации, маркетинге, операционной деятельности из первых рукт

В программе принимают участие более 50 компаний-лидеров потребительского рынка и брендов, и список постоянно пополняется.