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Более 50% женщин предпочитают делать покупки одежды в интернете в ночное время

14.04.2017  06:55

Согласно исследованию, проведенному компаниями Google и Wildberries, свыше половины женщин предпочитают делать покупки одежды в интернете в ночное время суток. Так, 52% их покупок приходятся на период с 21.00 до 6.00.

Как отмечается в сообщении Wildberries, женщин среди интернет-покупателей одежды значительно больше, чем мужчин, именно поэтому опрос проводился среди представительниц слабого пола.

Женщины покупают одежду онлайн примерно раз в два месяца. 44% опрошенных покупают одежду в интернете 2-3 раза в год, а 33% – почти каждый месяц. Путь покупательниц к приобретению одежды в интернете состоит из нескольких этапов. Сначала выбирается товар, затем устанавливается ценовой диапазон, и только после этого выбирают продавца. Прежде чем оплатить товар, на сайт магазина заходят 2-3 раза.

80% покупательниц волнует цена, качество и размер товара, а 70% заинтересованы в том, как одежда будет смотреться на обычных людях, а не на моделях. Информацию о цене, качестве и размерах ищут на сайтах магазинов, а тенденции, тренды и образы звезд – в социальных сетях (преимущественно Instagram).

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