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Более 500 собственников бизнеса примут участие в СЗЭФ 2017
12.10.2017 13:18
IV Северо-Западный Экономический Форум пройдет 5 декабря в Санкт-Петербурге, сообщают организаторы.
Северо-Западный Экономический Форум – вторая по
величине и значимости площадка живого диалога представителей бизнеса СЗФО и
представителей государственной власти. Спикерами в этом году выступят Силуанов
Антон Германович, Мантуров Денис Валентинович, Кудрин Алексей Леонидович,
Рогачев Сергей Александрович, а также другие представители органов власти и
общественных организаций, крупнейшие представители малого и среднего бизнеса -
Тиньков Олег Юрьевич, Мильнер Юрий Борисович, Савельев Виталий Геннадьевич и
многие другие.
Основная аудитория форума — руководители крупнейших российских и иностранных компаний, ведущих свою деятельность в СЗФО, представители Администрации Президента, представители Правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области, представители Минпромторга и Торгово-Промышленной Палаты Санкт-Петербурга.
Форум максимально ориентирован на практическое решение существующих проблем малого бизнеса и крупного бизнеса. В рамках Форума предприниматели могут решить целый ряд задач – получить коммерческую и некоммерческую господдержку, обсудить и решить ключевые вопросы отрасли, наладить контакты с бизнес партнерами и заключить выгодные контракты.
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