IV Северо-Западный Экономический Форум пройдет 5 декабря в Санкт-Петербурге, сообщают организаторы.

Северо-Западный Экономический Форум – вторая по величине и значимости площадка живого диалога представителей бизнеса СЗФО и представителей государственной власти. Спикерами в этом году выступят Силуанов Антон Германович, Мантуров Денис Валентинович, Кудрин Алексей Леонидович, Рогачев Сергей Александрович, а также другие представители органов власти и общественных организаций, крупнейшие представители малого и среднего бизнеса - Тиньков Олег Юрьевич, Мильнер Юрий Борисович, Савельев Виталий Геннадьевич и многие другие.



Основная цель СЗЭФ 2017 – наладить диалог между представителями органов власти и представителями бизнеса, в двустороннем формате обсудить актуальные проблемы экспорта и импорта, возможности поддержки малого и среднего предпринимательства и стратегию развития экономики России в 2018-2020 годах.

Основная аудитория форума — руководители крупнейших российских и иностранных компаний, ведущих свою деятельность в СЗФО, представители Администрации Президента, представители Правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области, представители Минпромторга и Торгово-Промышленной Палаты Санкт-Петербурга.

Форум максимально ориентирован на практическое решение существующих проблем малого бизнеса и крупного бизнеса. В рамках Форума предприниматели могут решить целый ряд задач – получить коммерческую и некоммерческую господдержку, обсудить и решить ключевые вопросы отрасли, наладить контакты с бизнес партнерами и заключить выгодные контракты.