30.12.2016 22:19

Для покупки товаров для детей россияне выбирают детские магазины, пишет «РБК».

Опрос РБК Исследования рынков выявил, что более 81% наших соотечественников предпочитают покупать детские товары в специализированных магазинах. Это связано с тем, что в таких торговых точках представлен широкий ассортимент и есть квалифицированные консультанты. Кроме того, оказывают влияние программы лояльности.

Чаще всего детские магазины посещают люди, покупающие подарок или молодые родители. Наиболее популярными категориями товаров при этом являются игры и развивающие игрушки, а также детская одежда и обувь.