29.05.2017 20:28

Первый модный показ компании «Конте Спа» Conte Fashion Show прошел в Минске, сообщает пресс-служба организации.

В минувший четверг, 25 мая, в Falcon Club арена в Минске состоялся первый модный показ компании «Конте Спа» – Conte Fashion Show. В процессе дефиле было продемонстрировано более 200 образов. Концепция показа была разработана по руководством креативного директора Nagorny Models Management Нины Драко и стилиста Ольги Семененко.

Программа состояла из пяти дефиле, в процессе которых были продемонстрированы колготки, трикотаж, белье, купальники и новую коллекцию джинсов.

«Мы давно к этому готовились, прежде чем представить нашим покупателям новые образы. Несколько лет мы работали над тем, чтобы довести все до уровня, который соответствует бренду Conte. Мне бы хотелось, чтобы сегодняшнее шоу стало традицией, ведь мы всегда готовы удивлять наших покупателей», - отметил заместитель директора по маркетингу и сбыту «Конте Спа» Сергей Глумаков.









Компания «Конте Спа» (Conte Spa) основана в 1997 году в городе Гродно. Она специализируется на производстве чулочно-носочной продукции и трикотажа для женщин, мужчин и детей. «Конте Спа» принадлежат марки Conte Elegant, Diwari, Сonte-Kids и Esli.

Фотографии с сайта компании.