03.03.2017 00:14

Новый магазин «Трикотажка» с продукцией фабрики «Борисоглебский трикотаж» начал работу в Волгограде, сообщает пресс-служба компании.

В Волгограде открылся фирменный магазин «Трикотажка» компании «Борисоглебский трикотаж». Он расположился по адресу ул. 8-ой Воздушной армии 37а.

Согласно данным компании, остальные магазины марки размещаются в Борисоглебске и Балашове. Также работает интернет-магазин производителя.









Борисоглебская чулочно-трикотажная фабрика основана в 1960 году, а в 1996 году преобразована в «Борисоглебский трикотаж». В 2000-х налажен выпуск продукции с использованием компьютерной графики и применением эластановых нитей. Предприятие является членом Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности, а также АИДТ.

Фотография с сайта компании.