20.02.2017 23:13

«Борисоглебский трикотаж» подписал договор на производство продукции Me to you, сообщает пресс-служба организации.

Компания «Борисоглебский трикотаж» заключила лицензионный договор на изготовление продукции с символикой Me to you. Линейка будет включать детские носки и колготки, пижамы, а также продукцию для новорожденных.

Коллекция поступит в продажу в апреле.

Борисоглебская чулочно-трикотажная фабрика основана в 1960 году, а в 1996 году преобразована в «Борисоглебский трикотаж». В 2000-х налажен выпуск продукции с использованием компьютерной графики и применением эластановых нитей. Предприятие является членом Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности, а также АИДТ.