27.12.2016 07:15

На территории Калужской области будет реализован инвестиционный проект по размещению производственного комплекса «Мануфактуры Боско». Объем инвестиций в проект превысит 1 млрд рублей.

Как говорится в сообщении Минпромторга, замглавы министерства, статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов принял участие в торжественной церемонии подписания соглашения между правительством региона и группой компаний Bosco di Ciliegi о сотрудничестве.

«В Калужской области сегодня локализовали или думают локализовать свои производства многие крупные руководители в разных отраслях, потому что созданы хорошие условия, регион также удобно расположен географически. Что касается отрасли промышленности, 1 млрд рублей – это крупные инвестиции», – отметил Виктор Евтухов. Он напомнил, что в России сейчас активно инвестируется производство для компаний различных секторов промышленности – металлургических, нефтяных, газовых и других. Речь идет о производстве специальной одежды и обуви.

«Мы практически полностью закрываем отечественной продукцией потребности гособоронзаказа, и это тоже серьезные инвестиции отдельных компаний. Bosco di Ciliegi – международный бренд, который уже себя зарекомендовал. Все меры поддержки, которые у нас есть, безусловно, будут оказаны компании», – заключил Виктор Евтухов.

Как отмечается в сообщении, строительство производственного комплекса предполагает размещение фабрики на 12 тыс. кв. м. Основной ассортимент составят футболки, футболки-поло, спортивные костюмы, ветровки, куртки и пуховики. Суммарная ежегодная мощность производства комплекса «Мануфактуры Боско» оценивается примерно в 3 624 тыс. трикотажных изделий и 115 200 изделий верхней одежды.