06.02.2017 07:14

Новым лицензиатом Олимпийского комитета России (ОКР) стала компания ZA Sport, пишут «Ведомости». Она сменила официального экипировщика олимпийской и паралимпийской сборных России группу Bosco di Ciliegi Михаила Куснировича, которая занимала эти позиции последние 15 лет.

Как сообщил ТАСС глава ОКР Александр Жуков, «мы утвердили лицензиата экипировки, победила компания ZA Sport. Надеюсь, в ближайшее время мы подпишем контракт».

Как сообщил, в свою очередь, Михаил Куснирович, контракт с ОКР у компании закончился в январе 2017 года. «Чтобы нам продолжать [сотрудничество с ОКР], нужно, чтобы пришло интересное взаимовыгодное предложение», - говорил осенью 2016 г. в интервью «Ведомостям» основной владелец группы Bosco Михаил Куснирович. Он подчеркивал, что привержен России, но у группы, по его словам, немало предложений из других стран.

На сайте ZA Sport говорится, что бренд был создан российским дизайнером Анастасией Задориной в 2012 г. и «специализируется на разработке корпоративного стиля и создании одежды для активного отдыха и путешествий». «Изделия отшиваются на собственном производстве в Москве, что позволяет оперативно выполнить заказ и учесть все пожелания клиентов», - говорится на сайте компании. Среди клиентов, указанных на сайте бренда, - «Транснефть«, волейбольный клуб «Динамо Москва», сборная России по волейболу, аэропорт «Внуково».