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Bosco примет участие в дне открытых дверей калужского колледжа сервиса и дизайна

27.02.2017  23:34

В рамках дня открытых дверей калужского колледжа сервиса и дизайна пройдет презентация проекта Bosco, пишет Инвестиционный портал Калужской области.

Презентация проекта Bosco пройдет 2 марта в калужском колледже сервиса и дизайна. Событие входит в программу дня открытых дверей. Помимо презентации, состоится показ моделей, планируемых к производству на калужской фабрике и посещение мастерских учебного заведения.

Представители Bosco заинтересованы в привлечении выпускников колледжа к работе на предприятии, которое будет построено в индустриальном парке «Калуга-Юг». Плановый штат швейной фабрики на 1 этапе составит около 600 человек. В первую очередь потребуются швеи и механики-наладчики оборудования. На базе колледжа будут работать трехмесячные курсы по этим направлениям. Учащиеся, сдавшие необходимый квалификационный минимум, будут приняты на работу в компанию «Мануфактуры Боско».

В Калуге Bosco будет производить экипировку для спортивных сборных, персонала, волонтеров крупных соревнований и чемпионатов, школьную форму, форму для детских лагерей, а также выполнять заказы европейских торговых марок премиального сегмента.   

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