28.04.2017 21:36

На форуме «Белоруссия и Словакия: новые пути достижения успеха» в Братиславе присутствовали компании «БПХО», «Витебские ковры» и «Верас», сообщает пресс-служба концерна «Беллегпром».

В четверг, 27 апреля, в Братиславе прошел бизнес-форум «Белоруссия и Словакия: новые пути достижения успеха».

Концерн «Беллегпром», объединяющий предприятия легкой промышленности Белоруссии, был представлен на встрече компаниями «БПХО», «Витебские ковры» и «Верас».

На мероприятии решались вопросы сотрудничества в области инвестиций, финансов, экспортно-импортных операции и деловой кооперации.

Концерн «Беллегпром» образован в 1992 году. В настоящее время является крупным промышленным комплексом Белоруссии и ассоциацией, включающей текстильную, трикотажную, швейную, кожевенную, обувную, меховую, текстильно-галантерейную и фарфоро-фаянсовую отрасли. Концерн представляет интересы более 100 организаций различной формы собственности.