Новости
НачалоНовости«БПХО», «Витебские ковры» и «Верас» представляли «Беллегпром» в Словакии
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
14 июня в Москве пройдет B2B Communication Forum 2017 3-я Международная бизнес-платформа по аутсорсингу для текстильной промышленности Рейтинг@Mail.ru

«БПХО», «Витебские ковры» и «Верас» представляли «Беллегпром» в Словакии

28.04.2017  21:36

На форуме «Белоруссия и Словакия: новые пути достижения успеха» в Братиславе присутствовали компании «БПХО», «Витебские ковры» и «Верас», сообщает пресс-служба концерна «Беллегпром».

В четверг, 27 апреля, в Братиславе прошел бизнес-форум «Белоруссия и Словакия: новые пути достижения успеха».

Концерн «Беллегпром», объединяющий предприятия легкой промышленности Белоруссии, был представлен на встрече компаниями «БПХО», «Витебские ковры» и «Верас». 
На мероприятии решались вопросы сотрудничества в области инвестиций, финансов, экспортно-импортных операции и деловой кооперации.

Концерн «Беллегпром» образован в 1992 году. В настоящее время является крупным промышленным комплексом Белоруссии и ассоциацией, включающей текстильную, трикотажную, швейную, кожевенную, обувную, меховую, текстильно-галантерейную и фарфоро-фаянсовую отрасли. Концерн представляет интересы более 100 организаций различной формы собственности.

Просмотров: 51
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1293 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте