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Brandshop презентует обновленный Dupe For Acid Casuals
28.12.2016 01:00
Магазин Brandshop будет представлять новую коллекцию реанимированной британской марки одежды Dupe, сообщает компания.
Громкой новостью уходящего года в индустрии моды стал перезапуск британского бренда одежды Dupe For Acid Casuals. Марка была закрыта еще в 2003 году, но все это время продолжала оставаться одной из самых востребованных на рынке перепродаж, особенно в онлайн-среде. Уникальность этого возрождения для российской публики подчеркивает тот факт, что новая коллекция будет представлена исключительно в московском магазине Brandshop, и больше нигде в мире.
Старт для онлайн-заказов Dupe будет дан 28 декабря в 9:00 утра. Для посетителей оффлайн-магазина на Петровском бульваре в 10:00.
Фотография предоставлена компанией.
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