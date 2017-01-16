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Бренд Accessorize выпустил специальную коллекцию ко Дню святого Валентина

08.02.2017  17:09

В праздничную коллекцию Accessorize вошли украшения и аксессуары с символом Дня всех влюбленных, сообщает компания.

В качестве подарков для влюбленных Accessorize предлагает подвески, серьги, браслеты, кольца, сумки, клатчи, кошельки и кружевные комплекты белья, а также контейнеры для снеков и кружки-термосы с забавными принтами.

Британская компания Monsoon Accessorize объединяет два бренда — Monsoon и Accessorize. На сегодняшний день сеть насчитывает более 1100 магазинов в Европе и странах Азии. В России работают свыше 120 магазинов.

Фотографии предоставлены компанией.

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