Новости
НачалоНовостиБренд «Армия России» представил обновленную линейку зимней одежды
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
16-19 февраля 2017 года пройдет выставка «Мужчина и женщина» в Челябинске Рейтинг@Mail.ru

Бренд «Армия России» представил обновленную линейку зимней одежды

09.12.2016  07:02

Бренд «Армия России», который развивает компания «Военторг», представил обновленную линейку зимней одежды.

Как говорится в сообщении компании, одежда выполнена в традиционном для нее стиле «милитари», который можно также использовать для пошива повседневных вещей.

Новые модели выполнены с использованием принтов исторических картин прошлого, в том числе и «с участием» выдающихся русских полководцев Александра Суворова, Михаила Кутузова, Павла Нахимова.

В числе предлагаемых моделей оригинальные пуховики и жилеты, облегченные пиджаки из шерсти, комфортные брюки-чинос из хлопка с эластаном, джинсы, трикотаж из хлопка и шерсти мериноса, ботинки классических и ярких расцветок, а также аксессуары в виде шарфов, перчаток, галстуков и ремней.

Вещи созданы в выдержанном армейском стиле на основе инновационных материалов, разработанных специалистами «Военторга».

Фотография предоставлена компанией.

Просмотров: 134
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1213 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2016 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте