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Бренд «Армия России» представил обновленную линейку зимней одежды
09.12.2016 07:02
Бренд «Армия России», который развивает компания «Военторг», представил обновленную линейку зимней одежды.
Как говорится в сообщении компании, одежда выполнена в традиционном для нее стиле «милитари», который можно также использовать для пошива повседневных вещей.
Новые модели выполнены с использованием принтов исторических картин прошлого, в том числе и «с участием» выдающихся русских полководцев Александра Суворова, Михаила Кутузова, Павла Нахимова.
В числе предлагаемых моделей оригинальные пуховики и жилеты, облегченные пиджаки из шерсти, комфортные брюки-чинос из хлопка с эластаном, джинсы, трикотаж из хлопка и шерсти мериноса, ботинки классических и ярких расцветок, а также аксессуары в виде шарфов, перчаток, галстуков и ремней.
Вещи созданы в выдержанном армейском стиле на основе инновационных материалов, разработанных специалистами «Военторга».
Фотография предоставлена компанией.
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