09.12.2016 07:02

Бренд «Армия России», который развивает компания «Военторг», представил обновленную линейку зимней одежды.

Как говорится в сообщении компании, одежда выполнена в традиционном для нее стиле «милитари», который можно также использовать для пошива повседневных вещей.

Новые модели выполнены с использованием принтов исторических картин прошлого, в том числе и «с участием» выдающихся русских полководцев Александра Суворова, Михаила Кутузова, Павла Нахимова.

В числе предлагаемых моделей оригинальные пуховики и жилеты, облегченные пиджаки из шерсти, комфортные брюки-чинос из хлопка с эластаном, джинсы, трикотаж из хлопка и шерсти мериноса, ботинки классических и ярких расцветок, а также аксессуары в виде шарфов, перчаток, галстуков и ремней.

Вещи созданы в выдержанном армейском стиле на основе инновационных материалов, разработанных специалистами «Военторга».

Фотография предоставлена компанией.