С 20 по 24 февраля 2017 года в Москве пройдет Российская неделя текстильной и легкой промышленности
Новости
НачалоНовостиБренд Ballin анонсировал кампанию сезона весна-лето 2017
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
16-19 февраля 2017 года пройдет выставка «Мужчина и женщина» в Челябинске Выставка-ярмарка Белтекслегпром пройдет 29-31 марта 2017 года в Минске Рейтинг@Mail.ru

Бренд Ballin анонсировал кампанию сезона весна-лето 2017

03.02.2017  09:15

Весенне-летняя кампания Ballin представлена рядом ярких фотографий и видео, «раскрывающим ценности модного дома в покадровой съемке», сообщается в пресс-релизе бренда.

Главная героиня рекламной съемки — «динамичная женщина-космополит, ее оружие — лучезарная, обворожительная улыбка».

Фотографу Симону Фальцетте удалось гармонично передать концепцию коллекции, ее озорное настроение и элегантность.

Обувная мануфактура Ballin была основана в 1945 году братьями Гвидо и Джузеппе Баллинами. Штаб-квартира марки расположена в Фиессо Д'Артико в Брентской ривьере. Сегодня бренд представлен в 35 странах мира.

Фотографии предоставлены компанией.

Просмотров: 51
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1236 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте