Весенне-летняя кампания Ballin представлена рядом ярких фотографий и видео, «раскрывающим ценности модного дома в покадровой съемке», сообщается в пресс-релизе бренда.

Главная героиня рекламной съемки — «динамичная женщина-космополит, ее оружие — лучезарная, обворожительная улыбка».

Фотографу Симону Фальцетте удалось гармонично передать концепцию коллекции, ее озорное настроение и элегантность.

Обувная мануфактура Ballin была основана в 1945 году братьями Гвидо и Джузеппе Баллинами. Штаб-квартира марки расположена в Фиессо Д'Артико в Брентской ривьере. Сегодня бренд представлен в 35 странах мира.

Фотографии предоставлены компанией.