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Бренд Ballin анонсировал кампанию сезона весна-лето 2017
03.02.2017 09:15
Весенне-летняя кампания Ballin представлена рядом ярких фотографий и видео, «раскрывающим ценности модного дома в покадровой съемке», сообщается в пресс-релизе бренда.
Главная героиня рекламной съемки — «динамичная женщина-космополит, ее оружие — лучезарная, обворожительная улыбка».
Фотографу Симону Фальцетте удалось гармонично передать концепцию коллекции, ее озорное настроение и элегантность.
Обувная мануфактура Ballin была основана в 1945 году братьями Гвидо и Джузеппе Баллинами. Штаб-квартира марки расположена в Фиессо Д'Артико в Брентской ривьере. Сегодня бренд представлен в 35 странах мира.
Фотографии предоставлены компанией.
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