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Бренд Ballin опубликовал «леопардовую» подборку из актуальной коллекции

24.01.2017  17:44

Леопардовый принт лейтмотивом проходит через всю осенне-зимнюю коллекцию итальянской марки Ballin, сообщается в пресс-релизе компании.

В подборку Ballin вошли ботильоны и оксфорды из кожи пони, леопардовые ботфорты на устойчивом каблуке и клатч с кожаной вставкой.

Обувная мануфактура Ballin была основана в 1945 году братьями Гвидо и Джузеппе Баллинами. Штаб-квартира марки расположена в Фиессо Д'Артико в Брентской ривьере. Сегодня бренд представлен в 35 странах мира.

Фотографии предоставлены компанией.

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