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Бренд Ballin опубликовал «леопардовую» подборку из актуальной коллекции
24.01.2017 17:44
Леопардовый принт лейтмотивом проходит через всю осенне-зимнюю коллекцию итальянской марки Ballin, сообщается в пресс-релизе компании.
В подборку Ballin вошли ботильоны и оксфорды из кожи пони, леопардовые ботфорты на устойчивом каблуке и клатч с кожаной вставкой.
Обувная мануфактура Ballin была основана в 1945 году братьями Гвидо и Джузеппе Баллинами. Штаб-квартира марки расположена в Фиессо Д'Артико в Брентской ривьере. Сегодня бренд представлен в 35 странах мира.
Фотографии предоставлены компанией.
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