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Бренд Ballin опубликовал новогоднюю подборку обуви и аксессуаров

15.12.2016  17:01

В преддверии зимних праздников дизайнеры Ballin представили подборку обуви и клатчей, вдохновленную «магией космоса и далеких галактик», сообщается в пресс-релизе компании.

Аллюзия на наряды главной героини «Звездных войн» принцессы Амидалы — «расклешенные» каблуки, украшенные россыпью жемчуга. Еще одна знаковая деталь коллекции — сферические каблуки, усыпанные кристаллами.

Акцент сделан на разнообразии изделий: женственные ботфорты на невысоком каблуке, классические туфли-лодочки из черного бархата, ботильоны из металлизированной кожи серебристых оттенков и лакированные модели.

Обувная мануфактура Ballin была основана в 1945 году братьями Гвидо и Джузеппе Баллинами. Штаб-квартира марки расположена в Фиессо Д'Артико в Брентской ривьере. Сегодня бренд представлен в 35 странах мира.

Фотографии предоставлены компанией.

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