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Бренд Ballin представил новую линейку обуви на каблуках-бананах

30.05.2017  23:49

Вдохновением для создания изделий Ballin весенне-летнего сезона стали жаркие тропики, сообщается в пресс-релизе компании.

Модели представлены в нескольких интерпретациях: босоножки с открытой пяткой, с ремешком, украшенные россыпью кристаллов. Материалы: натуральная кожа и замша. Цветовая палитра варьируется от насыщенного синего до карамельного и пудрового оттенков, каблуки – матовые платина и серебро.

Обувная мануфактура Ballin была основана в 1945 году братьями Гвидо и Джузеппе Баллинами. Штаб-квартира марки расположена в Фиессо Д'Артико в Брентской ривьере. Сегодня бренд представлен в 35 странах мира.

Фотографии предоставлены компанией.

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