При создании новой линейки дизайнеры Ballin вдохновлялись тропическими мотивами, сообщается в пресс-релизе компании.

Модели представлены в нескольких интерпретациях: босоножки на устойчивом каблуке и шпильке с тонким ремешком. Сумка через плечо – еще одно напоминание о жарких странах. Цветовая палитра включает в себя молочный, черный и травянистый зеленый.

Обувная мануфактура Ballin была основана в 1945 году братьями Гвидо и Джузеппе Баллинами. Штаб-квартира марки расположена в Фиессо Д'Артико в Брентской ривьере. Сегодня бренд представлен в 35 странах мира.

Фотографии предоставлены компанией.