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Бренд Ballin выпустил коллекцию обуви из змеиной кожи с зеркальными вставками
26.07.2017 11:41
При создании новой линейки дизайнеры Ballin вдохновлялись тропическими мотивами, сообщается в пресс-релизе компании.
Модели представлены в нескольких интерпретациях: босоножки на устойчивом каблуке и шпильке с тонким ремешком. Сумка через плечо – еще одно напоминание о жарких странах. Цветовая палитра включает в себя молочный, черный и травянистый зеленый.
Обувная мануфактура Ballin была основана в 1945 году братьями Гвидо и Джузеппе Баллинами. Штаб-квартира марки расположена в Фиессо Д'Артико в Брентской ривьере. Сегодня бренд представлен в 35 странах мира.
Фотографии предоставлены компанией.
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