Создатели новой осенне-зимней кампании Billionaire вдохновлялись популярными американскими вестернами и образами из сериала «Даллас» периода 80-х, сообщается в пресс-релизе бренда.



На этот раз мужчина Billionaire ─ «воплощение предприимчивого техасского магната, владеющего процветающим бизнесом. Его день начинается размеренно: выезжая из своего ранчо, он отправляется в офис для завершения очередной удачной сделки, а затем летит на своем вертолете в увлекательное путешествие».

Такое разноплановое расписание предполагает соответствующий гардероб: жакеты и тренчи из змеиной и крокодиловой кожи, шиншилловые бомберы, шубы из норки и каракулевые пальто. Ключевой аксессуар ─ широкополая ковбойская шляпа.



Фотограф кампании ─ Дилан Дон.

Billionaire Couture — итальянский бренд мужской и женской одежды, обуви и аксессуаров. Компания была создана в 2004 году в Лондоне. Ее основателями стали дизайнер Анжело Галассо, а также итальянский миллиардер Флавио Бриаторе, возглавляющий команду Renault в Formula 1, в собственности которого находится модный ночной клуб Le Billionaire. Основная концепция торговой марки Billionaire Italian Couture — это demicouture для мужчин. Все товары компании, будь-то одежда, аксессуары, обувь или ювелирные украшения, создаются небольшими партиями и только вручную.

Фотографии предоставлены компанией.