|
|
Бренд Billionaire анонсировал кампанию сезона осень-зима 2017/2018
25.07.2017 10:29
Создатели новой осенне-зимней кампании Billionaire вдохновлялись
популярными американскими вестернами и образами из сериала «Даллас» периода
80-х, сообщается в пресс-релизе бренда.
Такое разноплановое
расписание предполагает соответствующий гардероб: жакеты и тренчи из змеиной и
крокодиловой кожи, шиншилловые бомберы, шубы из норки и каракулевые пальто.
Ключевой аксессуар ─ широкополая ковбойская шляпа.
Billionaire Couture — итальянский бренд мужской и женской одежды, обуви и аксессуаров. Компания была создана в 2004 году в Лондоне. Ее основателями стали дизайнер Анжело Галассо, а также итальянский миллиардер Флавио Бриаторе, возглавляющий команду Renault в Formula 1, в собственности которого находится модный ночной клуб Le Billionaire. Основная концепция торговой марки Billionaire Italian Couture — это demicouture для мужчин. Все товары компании, будь-то одежда, аксессуары, обувь или ювелирные украшения, создаются небольшими партиями и только вручную.
Фотографии предоставлены компанией.
|© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте