В новом сезоне дизайнеры Bodra продолжают тему «интеллектуальной сексуальности», сообщается в пресс-релизе бренда.



Во всех нарядах новой коллекции приоритетной остается технологичность и универсальность – изделия подстраиваются под каждую «хозяйку» за счет регулируемой талии, стреч-ткани и кнопок вместо пуговиц.

К базовым серым, черным, синим и розовым однотонным платьям добавляется все больше двухцветных моделей, платьев в горошек и разноцветных принтов.

Несмотря на яркость нарядов, линия сохраняет деловой стиль и концентрируется на двух моделях – платьях с прямой планкой и моделях zet. Рукава «с подворотом» подчеркивают деловой вид «униформы для жизни». Нарядные блестящие футуристичные планки добавляют женственным платьям современный вид.

Помимо платьев представлены также рубашки-унисекс с двумя нагрудными карманами и юбки с разрезом на кнопках. Драпировка на юбке позволяет не ограничивать шаг.

Продажа весенне-летней коллекции Bodra уже началась в шоу-руме R.E.D. на Спиридоновке,10 и в магазине Trend Island в ТЦ «Авиапарк».

Фотографии предоставлены компанией.