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Бренд Bodra представил коллекцию сезона весна-лето 2017
13.03.2017 21:55
В новом сезоне дизайнеры Bodra продолжают тему «интеллектуальной
сексуальности», сообщается в пресс-релизе бренда.
К базовым серым, черным, синим и розовым однотонным платьям добавляется все больше двухцветных моделей, платьев в горошек и разноцветных принтов.
Несмотря на яркость нарядов, линия сохраняет деловой стиль и концентрируется на двух моделях – платьях с прямой планкой и моделях zet. Рукава «с подворотом» подчеркивают деловой вид «униформы для жизни». Нарядные блестящие футуристичные планки добавляют женственным платьям современный вид.
Помимо платьев представлены также рубашки-унисекс с двумя нагрудными карманами и юбки с разрезом на кнопках. Драпировка на юбке позволяет не ограничивать шаг.
Продажа весенне-летней коллекции Bodra уже началась в шоу-руме R.E.D. на Спиридоновке,10 и в магазине Trend Island в ТЦ «Авиапарк».
Фотографии предоставлены компанией.
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