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Бренд Burberry опубликовал осеннюю подборку из актуальной мужской коллекции
17.10.2017 19:20
В специальную подборку Burberry вошли одежда, портфели и обувь из коллекции осень-зима 2017/2018, сообщает компания.
Burberry – один из старейших британских брендов, специализирующийся на производстве мужской, женской, детской одежды, обуви и аксессуаров. Модный дом выпускает также нижнее белье, косметику и парфюмерию. Основан в 1856 году Томасом Берберри в Бейзингстоке. Бренд представлен в 50 странах мира более чем в 5 000 монобрендовых бутиках.
Фотографии предоставлены компанией.
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