Новости
НачалоНовостиБренд Burberry опубликовал осеннюю подборку из актуальной мужской коллекции
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Ежегодная международная конференция «Логистика индустрии моды» FashionLog — 2017 Рейтинг@Mail.ru

Бренд Burberry опубликовал осеннюю подборку из актуальной мужской коллекции

17.10.2017  19:20

В специальную подборку Burberry вошли одежда, портфели и обувь из коллекции осень-зима 2017/2018, сообщает компания.

Burberry – один из старейших британских брендов, специализирующийся на производстве мужской, женской, детской одежды, обуви и аксессуаров. Модный дом выпускает также нижнее белье, косметику и парфюмерию. Основан в 1856 году Томасом Берберри в Бейзингстоке. Бренд представлен в 50 странах мира более чем в 5 000 монобрендовых бутиках.

Фотографии предоставлены компанией.

Просмотров: 76
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1404 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте