В специальную подборку Burberry вошли одежда, сумки, клатчи и обувь из коллекции осень-зима 2017/2018, сообщает компания.

Burberry – один из старейших британских брендов, специализирующийся на производстве мужской, женской, детской одежды, обуви и аксессуаров. Модный дом выпускает также нижнее белье, косметику и парфюмерию. Основан в 1856 году Томасом Берберри в Бейзингстоке. Бренд представлен в 50 странах мира более чем в 5 000 монобрендовых бутиках.

Фотографии предоставлены компанией.