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Бренд Buttermilk Garments презентовал коллекцию Universum SS17

31.03.2017  10:28

Марка Buttermilk Garments дизайнера Дины Лубенцовой представила коллекцию сезона весна-лето 2017 под названием Universum SS17, сообщается в пресс-релизе компании.

В новом сезоне для «сохранения собственного стиля» компания Buttermilk Garments предлагает современникам использовать плащи и дождевики одноименной марки.

Buttermilk Garments — марка городской современной верхней одежды, созданная в 2011 году в Москве выпускницей Британской высшей школы дизайна Диной Лубенцовой. В названии марки зашифрован особенный код: Buttermilk — одна из четырех вершин на знаменитом горнолыжном курорте Аспен.

Фотографии предоставлены компанией.

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