В новом сезоне бренд Casio G-Shock представляет премиум линейку GA-710 и обновленную базовую линейку GA-700, сообщает компания.

В премиум серию GA-710 вошли три модели. Новинка GA-710GB выполнена в глянцевом черном корпусе, имеет золотистую центральную кнопку и яркий блестящий циферблат. Модели GA-710-1A и GA-710-1A2 дизайнеры выполнили в более сдержанных цветах: полуматовый ремешок, циферблат в металлических оттенках серебристого и синего, железная центральная кнопка.

Также обновилась и базовая серия GA-700: Casio G-SHOCK пополнили линейку белым и синим корпусом. Циферблат по-прежнему остался темным.

Впервые Casio представили корпус GA-700 осенью 2016 года: брутальный безель с кнопкой для быстрого доступа, жесткий полимерный корпус и 3D стрелки для динамичного внешнего вида. Серии GA-700 и GA-710 оснастили мощным функционалом: водостойкость до 200 метров, ударопрочность, сверхяркая LED-подсветка, 3D массивные аналоговые стрелки, расположенные выше LCD-дисплея для более удобного считывания времени, а также батарейка, обеспечивающая бесперебойную работу в течение 5 лет. Помимо этого в линейках присутстсвуют стандартные функции: мировое время, 5 ежедневных будильников, секундомер, таймер и часовые формат 12/24.

Ключевая серия сезона GA-710 и новинки GA-700 доступныв магазинах Casio Watch Factory, флагманском G-Store на «Флаконе», а также в корнере марки в универмаге «Цветной».

Casio Computer Co., Ltd. — японский производитель электронных устройств. Корпорация основана в апреле 1946 года в Токио. Наиболее известна как производитель калькуляторов, аудио оборудования, КПК, фотокамер, музыкальных инструментов, планшетов и наручных часов.

Фотография предоставлена компанией.